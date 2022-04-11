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Spor yasası teklifi TBMM Genel Kuruluna geliyor! Neler değişecek?

Spor kulüplerine ilişkin yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna geliyor. Düzenlemeye göre kulüplerde mali disiplin sağlanacak, borçlanmaya sınır getirilecek. Menajerlik sisteminde de değişikliğe gidilmesi planlanıyor

Eklenme : 11 Nisan 2022 07:42
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Spor yasası teklifi TBMM Genel Kuruluna geliyor! Neler değişecek?

Haftalık çalışmasına 12 Nisan Salı başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklife göre spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor federasyonları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak. Spor kulüpleri birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek. Düzenleme ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecek. Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek.

Kanun teklifi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak. Kamu yararına çalışan spor kulüpleri kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek. Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak. Son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri resen sona erecek.

Düzenleme ile futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar ücret kararlaştırabilecek. Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

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