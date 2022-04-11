Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden 'otobüsten indirilen kadın'a ilişkin açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu duruma ilişkin video görüntülerinin de yer aldığı açıklama yaptı.

Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.