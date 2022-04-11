Thodex kurucusu Özer'e yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış

İncelemeler sonucunda işletmesine ilişkin defter ve belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi. Ancak istenilen belgeleri Özer ibraz etmedi. Savcılık, belgeleri sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunun altını çizerek 3 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme ise Gebze'deki adresine çıkarılan talimat yazısında Özer'in mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yaklaşık bir yıl içinde iddianame hazırlandı.

286 sayfalık geniş kapsamlı iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açıldı. Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Bu kez Özer'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ARZU KAYA