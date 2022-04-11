Bir komiser, otomobiliyle kasten çarparak avukatı ağır yaraladı

Türkiye Barolar Birliği, Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serkan Karakaş'ın yaşadığı olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin açıklamasında, "Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi başkanı Av. Serkan Karakaş'ın, 10.04.2022 tarihinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü mensubu bir komiserin, idaresindeki araçla kasıtlı olarak çarpması neticesinde ağır bir şekilde yaralandığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye Barolar Birliği'nin açıklaması şöyle devam etti:

"Meslektaşımızın bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Türkiye Barolar Birliği olarak TBB Avukat Hakları Merkezimizle birlikte, bu menfur saldırının failinin gereken en ağır cezayı alabilmesi için hukuki sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyuruyor, saldırıyı lanetliyoruz. "

"MESLEKTAŞIMIZ ACİLEN AMELİYATA ALINDI"

Şırnak Barosu ise yaşanan olayı şöyle aktardı:

*10.04.2022 günü (bugün) saat 10.30 civarlarında Şırnak ili merkez mezbahane mevki kavşağında, baromuz üyesi Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Serkan Karakaş seyir halindeyken aracının bozulması üzerine aracını güvenlikli yere çekmiş ve kontrol etmek üzere çıkmıştır.

*Bu esnada Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir komiser, meslektaşımızın aracını geçtikten sonra aracını kenara çekmiş ve hızlı bir şekilde geri geri gelerek kendisine kasti bir şekilde çarpmıştır. Meslektaşımız olay sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve acilen ameliyata alınmıştır.

*Şırnak Barosu olarak öncelikle meslektaşımıza acil şifalar diliyor, soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve failin gerekli cezayı alabilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.