Fikirtepe'de düğüm nasıl çözüldü?

Gecekonduların da yer aldığı Fikirtepe, 2007'de "kentsel dönüşüm alanı" olarak belirlendi. "Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı" çerçevesinde yapılan inşaatlarla bölgede başlayan dönüşüm, inşaat firmaları, müteahhitler ve mülk sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle tamamlanamadı.

2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları devlet eliyle yürütülmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projenin tamamlanmasına yönelik yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı'ndan Fikirtepe talimatı: Devlet eliyle tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan yeni Fikirtepe'deki konutların 1134'ünü tamamlayıp teslim ettiklerini söyledi. Önümüzdeki yılın ortaları itibarıyla da konutların etap etap teslim edilmeye başlanacağını ve 2 yılın sonunda da toplamda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacaklarını açıkladı.

Düğüm nasıl çözüldü?

1984 yılında Fikirtepe'de bulunan gecekondular yasalaştı.1991 yılında hak sahiplerine tapular dağıtıldı. Zaman içinde gecekondular binalara dönüştü.

2005 yılında özel proje alanı ilan edildi. 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kentsel dönüşüm alanı" olarak belirlendi. 2008 yılında "Özel Proje Alanı" olarak planlanan bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasına başladı.

2010 yılında 14 bin 629 yeni daire yapılması planlandı. Bu sayı daha sonra 35 bine çıktı. 2012'de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıktı. 2013'te Riskli alan ilan edildi.

2015'te Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi Meslek Odaları tarafından yargıya taşındı ve plan iptalleri başladı.