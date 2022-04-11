Rekabet'ten Hayırlı El Kozmetik'e soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.