Hasta yaban keçisini sarp kayalıklarda sırtında taşıdı

Kahramanmaraş'ın Nurhan ilçesinde fahri av müfettişi Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda kaçak avcılara yönelik yaptığı rutin denetimde bir yaban keçisi ile karşılaştı. Nuri Çadır, yaban keçisinin yanına gitti. Yaban keçisinin hasta olduğunu farkeden Çadır, hasta hayvanı sırtına alıp sarp kayaklılarda taşıdı.

3 kilometre boyunca sırtında taşıdığı keçiyi eve götüren Çadır, "Nurhak Dağı, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer. Normal denetimlerimizi yaparken bu keçimizle karşılaştık. Biraz zayıf düşmüştü ve hastaydı. Sırtıma alıp 3 kilometre boyunca sırtımda taşıdım. Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi. Birkaç gün bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" dedi.