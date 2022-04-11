Dolar 14,69 TL'ye geriledi
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından günü 14,69 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7590
|14,7600
|14,6900
|14,6910
|Avro
|16,0510
|16,0520
|15,9920
|15,9930
|Sterlin
|19,1540
|19,2500
|19,0930
|19,1880
|İsviçre Frangı
|15,7550
|15,8340
|15,7120
|15,7910
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7290
|14,8090
|14,6600
|14,7400
|Avro
|16,0110
|16,0910
|15,9520
|16,0320
|Sterlin
|19,0940
|19,3040
|19,0330
|19,2430