Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı
Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı
Eklenme : 11 Nisan 2022 11:37
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız