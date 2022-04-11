Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor
Eklenme : 11 Nisan 2022 11:47
Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız