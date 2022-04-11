Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi

2023 yılı genel seçimlerinde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Saat 12.00'da gerçekleşen görüşme siyaset kulislerini hareketlendi. Görüşmenin ardından iki isim basın açıklamasında bulundu.

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız' açıklamaları sorulan Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi:

*Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında".

Mansur Yavaş, Meral Akşener ile olan görüşmesinin sebebini de açıkladı. Yavaş göreve geldiğinden bu yana 3 yıl geçtiğini ve İYİ Parti lideriyle 'yaptıklarını anlatmak' için buluştuğunu söyledi.