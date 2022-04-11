Hazımsızlık ve şişliğe karşı tahin tüketimi arttı

Tahine Ramazan ayında talep daha da arttı. Gün boyu dar vakitler arasındaki iftar ve sahur yemekleri ve ara dönemdeki çeşitli atıştırmalar birçok insanda şişkinliği ve hazımsızlığı da beraberinde getiriyor. Bu tür problemlerin önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, doğal şifa kaynağı olan tahine yöneliyor. Susamdan yapılan tahinler pide, kahvaltı, yemek, çörek, tatlı gibi birçok günlük yiyecekte kullanılıyor. İftar sonrası yenilen tatlıların üzerine dökülen tahinler diyabet hastaları için de fayda sağlıyor.

"Doğal olması da sağlık için faydalarını arttırıyor"

Eskişehir'de 30 yıldır esnaf olan Selim Yalçıner, ramazanın gelişiyle tahine olan talebin arttığını belirtti. Vatandaşların ağır yemeklerin oluşturduğu rahatsızlıktan kurtulmak için tahin tüketimine özel gösterdiğini belirten Yalçıner, "Tahin genel olarak vatandaşların sıkça tercih ettikleri bir gıda maddesi. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğu için insanlar her fırsatta tahin tüketmeye çalışıyor. Taze susamdan çekildiği için herhangi bir koruyucu madde olmuyor. Tamamen doğal olması da sağlık için faydalarını arttırıyor. Tabi marketlerde satılan paketli ürünler için aynı faydaları sağladığını söyleyemeyiz. Açık, koruyucu madde olmayan ve taze çekilmiş tahinler sağlık için faydalı. Vatandaşlar da ramazan ayında tahine daha fazla talep gösteriyor. Beyin, kalp gibi organlara iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin aynı zamanda şişliği alıyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Ramazan ayında da vatandaşlar yemeklerde, kahvaltılarda, pidelerde, böreklerde sıkça tercih ediyor. Diyabet hastaları da tatlıların üzerine dökerek tahin tüketiyor. Şeker oranını azalttı ve rahatsız etmediğini söylüyorlar." dedi.