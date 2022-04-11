Kılıçdaroğlu ziyaret edeceği yeni kurumu açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Her insan bir göç, her göç bir insan" dizelerini paylaşan Göç İdaresi Başkanlığı'na tepki göstererek "Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde." dedi.

Kılıçdaroğlu "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde."