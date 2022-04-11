Hac için yeni kura çekilecek mi?

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz senelerde sekteye uğrayan kutsal ziyaretler bu sene kaldığı yerden devam edecek. Milyonlarca insan heyecan içinde bu seneki hac ziyaretini beklerken, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

"KONTENJANI HALA BELİRLEMEDİLER"



Hac kontenjanının henüz belli olmadığını, 2020 ocak ayındaki hac kurasının geçerli olacağını ifade eden Bircan, şunları söyledi: "Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

"YENİ BİR KURA ÇEKİMİ OLMAYACAK"



Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek."