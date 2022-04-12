Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Eğitim Gücü adlı sendika tarafından, sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılmıştı.

Bakanlık söz konusu bu talebe cevap verdi. Cevabi yazıda 14.03.2022 tarihinde iletilmişti.

Eğitim Gücü Sendikasının bu talebine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevap verildi. Bakanlık cevabi yazısında bahse konu talebin, yapılması planlanan mevzuat değişikliklerinde değerlendirilmek üzere dikkate alınacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaparak "sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi" için çalışma başlatıldığını belirtmişti. Ancak aradan geçen 20 aylık süreye rağmen bu çalışma sonuçlandırılamamıştır.

İŞTE BAKANLIĞIN CEVABİ YAZISI