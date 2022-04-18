KDK'dan sözleşmeli sosyal çalışmacılara olumlu haber

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli sosyal çalışmacıların da, mahkemelere atanması ve 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermişti. İlgili haber için tıklayınız.

Benzer bir karar Kamu Denetçiliği Kurumunca da verilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KDK'ya verdiği savunmada özetle; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." hükmü kapsamında, başvuru konusu ile ilgili olarak 4/B statüsünde görev yapan personelin 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen ödenekten yararlanamayacağını bildirilmiştir

Kamu Denetçiliği Kurumu ise aşağıda detayları yer verilen gerekçeyle personelin talebini olumlu karşılamıştır:

"24. Kurumumuzca da, mevzuatta yapılan değişikliklerle personel statülerinin sürekli bir değişim geçirmesi ve günün koşullarına uygun birçok düzenleme yapılması karşısında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların yürürlüğe girdiği dönemlerden daha farklı bir şekle bürünen, çalışma süreleri ve kendisine tanımlanan görevler açısından sürekli ve yaygın bir istihdam türüne dönüşen sözleşmeli personel statüsünün, mevzuatın yayımlandığı dönemin koşullarına göre tanımlanmış memur ve hizmetli tanımına göre değerlendirilerek sözleşmeli personelin danışmanlık ücreti açısından kapsam dışı olduğunu kabul etmenin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

25. 5395 sayılı Kanunda belirtilen tedbirleri uygulayan personeller hakkında başvuru konusu danışmanlık ücreti ödeneği ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Başvuranın sözleşmeli sosyal çalışmacı olarak görev yaptığı başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşılmakta olup, 5395 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte yer alan ödenekten faydalanan sosyal çalışma görevlilerinin söz konusu ücretleri almasında bir tereddüt bulunmadığı, ilgili Kanunda kadrolu veya sözleşmeli personel ayrımına gidilmediğinden 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan kişilere almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verileceği düzenlendiğinden; sözleşmeli sosyal çalışmacı olarak görev yapan başvuranın ilgili Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca ödenecek danışmanlık ücretinden yararlanması gerekmektedir.

26. Yukarıda anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte göz önünde bulundurularak Kurumumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; sözleşmeli personelin, kadrolu personelden kesin ve değişmez çizgilerle ayrılmadan hakkaniyet çerçevesinde mali ve sosyal haklardan yararlandırılarak adil dengenin sağlanması gerektiği, bu çerçevede başvurana danışmanlık ücreti ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."