Sinop'ta emekli öğretmen sahilde ölü bulundu
Sinop'ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 17:27
Karakum mevkisinde sahilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e ait olduğu belirlendi.
Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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