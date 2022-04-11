Uludağ'a nisan ayında kar yağdı
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 18:08
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.
Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız