Validen deprem açıklaması: Zonguldak'ta ve gaz sahasında olumsuzluk yok

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki deprem 37,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

Vali Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur." dedi.

Kent merkezinde taksicilik yapan İbrahim Yıldız da durakta aracın içinde beklerken depremi hissettiğini, kısa sürede geçtiğini söyledi.

Bu arada, deprem Zonguldak'ın yanı sıra Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.