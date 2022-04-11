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Bakan Kurum: Konya Cumhur İttifakı'nın en güçlü şehirlerinin başında gelmiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya, iktidar yolunu aslında büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olmuştur ve Cumhur İttifakı'nın en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 22:25
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Bakan Kurum: Konya Cumhur İttifakı'nın en güçlü şehirlerinin başında gelmiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Konyalılar İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmaya tüm Konyalıları selamlayarak başladı.

Konya'nın tarih boyunca bilimin, sevginin, kardeşliğin ve yiğitliğin merkezi olduğunu söyleyen Kurum, Konyalıların her zaman hakkın, hakikatin, mazlumun ve mağdurun yanında durduğunu, ilmin, bilimin tarafında olduğunu ifade etti.

Buna tarihin şahit olduğunu ve 50-60 yıl önce, Türkiye'nin yerli ve milli siyasetine öncülük ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, Konya'nın her dönemde belediyecilikte dünya markası bir şehir olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devriminde öncülük eden il olduk"

Bakan Kurum, "Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devriminde de aslında yine öncülük eden il olduk, şehir olduk, en büyük adımı biz attık. Cumhuriyet tarihinin en katılımlı, şeffaf, gençlerin, kadınların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir İklim Şurası'nı da Konya'da düzenledik" diye konuştu.

İklim Şurası'nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm Konyalılara teşekkür eden Kurum, Konya'nın başarısının sırrının birlik ve beraberliğinde gizli olduğunu belirterek, "Selçuklu'nun kalbi Konya aslında tam böylesine bir anlayışın şehridir. Biz hep birlikte varız ve yuvalarımızı birlikte inşa ediyor, şehirlerimizi de bu anlamda birlikte değerli hale getiriyoruz" dedi.

"Çözümü bulacak adımları atmaya çalışıyoruz"

Hep birlikte Konya'nın ve vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarına işaret eden Kurum, "Şuna emin olabilirsiniz ki bizim işimizmiş, onun işiymiş demeden konuya ilişkin çözüm neyse bu çözümü bulacak adımları atmaya çalışıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konya'nın Hz. Mevlana'da aşk, Şems'te muhabbet, Sultan Alaaddin'de ihtişam ve Sultan Kılıçarslan'da da kudret olduğunu söyleyen Bakan Kurum, bakanlık olarak bu ufuktan aldıkları ilhamla bir taraftan yeşil alan miktarını artırdıklarını, millet bahçelerini yaptıklarını, belediyelerle birlikte Alaaddin Tepesi etrafından Mevlana Meydanı'na kadar görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni uydu kentlerle birlikte dar gelirli vatandaşlar için binlerce sosyal konut inşa ettiklerini, diğer belediyelerle birlikte de kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini belirten kurum, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'yı çok önemsediklerini bildirdi.

"İlk Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni Konya'mıza inşa ediyoruz"

Şehir içindeki köhneleşmiş sanayi alanlarını şehir dışına taşıyarak şehre yeni yeşil alan ve sosyal donatılar kazandıracaklarını anlatan Kurum, "Bu anlamda da ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni Konya'mıza inşa ediyoruz" dedi.

İlçeler arasında ayrım yapmadan vatandaşların talepleri doğrultusunda tüm projelere destek vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, "İstiyoruz ki kalkınmasını yatırımlarımızla, projelerimizle Konya'mızın, tüm ilçelerimizin aralıksız sürdürelim" diye konuştu.

Kurum, Konya'nın 100 yıllık planlamasını belediyelerle birlikte gerçekleştirdiklerini ve bu doğrultuda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

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"Türkiye bir kez daha Selçuklu'nun torunlarına gıptayla bakacaktır"

Konyalıların bütün zor günlerde devletin, milletin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bu aziz şehir, iktidar yolunu aslında büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olmuştur ve Cumhur İttifakı'nın en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmiştir. İşte bugün bu salondaki tablo; tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye küresel güçlere karşı Türkiye merkezli bakış açısının, ihanete karşı birliğin, teslimiyetçiliğe karşı aslında asaletin resmi bu salondur. Bu tablo, milletin talebi, gençlerimizin geleceği, aksakallı dedelerimizin duasıdır. Bu tablo aslında ecdadımızın bize bıraktığı mirastır, kardeşliğimizin bereketidir. Bu tablo, AK Parti'dir, Milliyetçi Hareket Partisi'dir, Cumhur İttifakı'dır. İnşallah sizlerle birlikte tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi, tıpkı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi 2023'te de yine üstün gayreti gösterecek, büyük bir samimiyet destanını sahada hep birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, yeniden başkomutan yapacağız. İnşallah Cumhur İttifakı Konya'da öyle bir zafer kazanacak ki, bütün Türkiye bir kez daha Selçuklu'nun torunlarına gıptayla, hayranlıkla bakacaktır."

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, belediye başkanları, AK Parti ve MHP Konya ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar da hazır bulundu.

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