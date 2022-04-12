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Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer de bütün parasını kaptırmış!

Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de 'kullanıcım paramı çaldı' diye savcılığın kapısını çaldığı ortaya çıktı. İşte Faruk Fatih Özer'in kaptırdığı para ve peşine düşmesinin hikayesi...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Nisan 2022 07:47
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Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer de bütün parasını kaptırmış!

Thodex vurgunuyla ilgili ses getirecek bir gelişme daha ortaya çıktı. Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" şikayetiyle soluğu adliyede aldığı ortaya çıktı.

İşte son günlerde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istemesi ve avukatından gelen açıklamalarla gündeme gelen Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında SABAH'ın ulaştığı çarpıcı son dakika haberi ve detayları...

İŞİN BAŞINDA NEREDEYSE TÜM PARASINI KAPTIRMIŞ!

Yıllar sonra ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in Thodex kullanıcısı olan Süleyman Kara isimli kişi tarafından 595 bin lira zarara uğradığını söylemesinin ardından Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ALDIĞI CEVAP BUGÜN MAĞDURLARINA YAŞATTIĞINA BENZİYOR: ALIN DA GÖRELİM

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar, ardından hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı.

Ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in 'mağdur' sıfatıyla bir davanın tarafı olduğu belirlendi.

ÖZER: BENİ ZARARA UĞRATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer avukatı aracılığı ile 2017 yılında suç duyurusunda bulundu. Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısının şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirtti. Özer kullanıcıdan şikayetçi oldu.

ŞİRKETE GÜVENMİŞ AMA HESABINA BLOKE KONMUŞ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu. 2017 yılı Ekim ayında Thodex'e üye olduğunu söyleyen kullanıcı, dijital para alım satımı yapmaya başladığını ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına da buradan para aktardığını ifade etti.

İyi kazançlar elde ederken hesabından çekimler yaptığını ancak hesabındaki meblağlar büyüdüğü için 2018 yılında Thodex şirketinin sebepsiz ve nedensiz bloke koyduğunu söyledi.

FARUK FATİH'İN PARASINI ÇALMIŞ: 17 YIL HAPİS

KAPAT [X]

Savcılık, şüpheli kullanıcının söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabından para gönderdiğini kabul ettiğini belirterek, Faruk Fatih Özer'e karşı kısa zaman aralığı içinde Özer'in şirket sisteminde eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları satarak toplamda 595 bin lira haksız kazanç sağladığını kaydetti.

"BENDEN BU PARAYI ALAMAZSINIZ"

Kara'nın, uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında yaşıyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.

MAHKEME ÖZER'İ ARADI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davaya sanık avukatı katıldı. Müşteki Faruk Fatih Özer adına yazılan talimatın adresinde bulunamadığından iade edildiği kaydedildi. Sanığın gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme, Özer'in adresinin tespiti için kolluk birimine müzekkere yazılmasına hükmetti. SABAH'a konuşan Kara'nın avukatı Volkan Elbir, müvekkilinin 29 Nisan 2022'de davanın görülecek ikinci duruşmasında hazır olacağını paylaştı.

ÖZER'E BİR DAVA DAHA

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yaklaşık bir yıl içinde iddianame hazırlandı. 286 sayfalık geniş kapsamlı iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açıldı. Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Bu kez Özer'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

THODEX'TEKİ BELGELERİ BİR TÜRLÜ VERMEDİ

Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer'in Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün vergi mükellefi olduğu, Vergi Denetim Kurulu tarafından Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kurul tarafından 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e usulüne uygun tebligat ile işletmesine ilişkin belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen inceleme dönemine dair istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı. Ki Faruk Fatih Özer 356 milyon liralık Thodex vurgunuyla ardınca binlerce mağdur bırakıp geçen yıl Nisan ayında sırra kadem bastı.

"BELGELERİ VERMEMESİ İÇİN NEDEN YOK, SUÇ İŞLEMİŞ"

Savcılık, yasal süre içinde belgeleri Vergi Denetim Kurulu'na ibraz etmemesi için bir sebebi bulunmadığını belirterek, böylelikle Özer'in usulüne uygun tebligata rağmen defter ve belgeleri inceleme makamına sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek yeterli kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu kaydetti.

"GELMEZSE ZORLA GETİRME ÇIKSIN" KARARI

Faruk Fatih Özer hakkında açılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılan dava kapsamında İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı. Duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.


ARZU KAYA

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