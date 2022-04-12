Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

2022 Yılının Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri yaşanacak, toplam üç gün sürecek. Geçtiğimiz bazı yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. Bu bayram için de aynı sorular peş peşe gelmeye başladı. Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri de eklenir mi? Bayram tatili kaç gün olur, 9 gün olur mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? (2022)

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı tatili şu an için 2-3-4 Mayıs tarihlerinde yaşanacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri de bayram tatiline eklendiğine dair resmi açıklama duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.