Çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı, 4 gözaltı

Olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi.



Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.



14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.



Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

