Kapısına gelen kişinin vali olduğunu öğrenince dünyalar onun oldu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu katıldığı programın ardından kent merkezine giderken aracını durdurarak yol kenarında oturan yaşlı kadının yanına gitti. Vali ve yanında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir yaşlı kadınla sohbet etti.

Yaşlı kadın, yanına gelerek sorunlarını dinleyen yabancının vali olduğunu öğrenince mutluluğunu gizleyemedi, dualar etti. 67 yaşındaki Fadime Işık, "Ben seni öyle merak ediyordum ki herkese diyordum. Gel bir öpeyim. Dualarım kabul oldu seninle görüşmek istiyordum, sen evime geldin" diyerek Vali Aydoğdu'ya sarıldı.

Oğluyla birlikte yaşayan Fadime Işık sorun ve ihtiyaçlarını anlattı, gördüğü ilgi nedeniyle de mutlu oldu. Vali Hamza Aydoğdu ise yaşlı kadının sıkıntı ve ihtiyaçlarının giderilmesi için " Annemizin evine baksınlar hemen gereğini yapalım " diyerek talimat verdi.