YDUS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Nisan 2022 10:05
30 Mart - 05 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 1. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-YDUS
(1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları