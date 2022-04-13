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Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Nisan 2022 10:04
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Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Cumhurbaşkanlığının politika değişikliği sonrası kamu kurum ve kuruluşlarının başta temizlik ve güvenlik olmak üzere idari hizmetlerini yürütmek amacıyla kadro ihdasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-b statüsü diye ifade ettiğimiz sözleşmeli personel olarak yapılmaktadır.

Özellikle, merkezi teşkilatı olan kamu kurumlarının alımlarının tek seferde ve aynı şartlarda yapılması alımların bir defada ve hakkaniyetli şekilde sonuçlandırılmasını sağlarken, özerk kurum olan üniversitelerin her birisinin ayrı ayrı tarihlerde benzer şartlarla ya da kişiye özel şartlarla personel alım ilanı yayımlaması kadroların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engellemektedir.

Birçok üniversite kadrolarda "hedef odaklı" bir istihdam politikası izleyerek ilan öncesi alacakları kişinin öncelikle çalıştırılacağı pozisyona uygun sertifika alması sağlıyor; daha sonra da kadrolar kişiye özel bir şekilde "malumun ilamı" yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Sıcağı sıcağına bunun somut bir örneğini sizlere gösterelim. Sağlık Bilimleri Üniversitemiz tarafından 8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de büro, temizlik ve güvenlik olmak üzere birçok farklı alanda sözleşmeli personel kadrosu yayımlanmıştır.

İlanların neredeyse tamamında alınacak adayların "rakipsiz yarışması" için sertifikalara/eğitimlere yer verilmiştir.

Onlardan bazıları şunlar:

-İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi,

-İşaret Dili Eğitimi,

-Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi,

-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sertifikası,

-İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-Güvenlik Danışmanlığı,

KAPAT [X]

-Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi,

-Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi,

-Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikası,

-Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi,

-Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi,

-Yönetim ve Organizasyon Eğitimi,

-İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi,

-Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Eğitimi,

-Protokol ve Sosyal Davranış Eğitimi,

-İHA-1 pilotluk eğitim sertifikası,

-Bordro Uygulamaları Eğitimi,

-TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,

-İş Hayatında Yazışma Teknikleri,

-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifikasına,

-Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi,

-İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Bilgisayar İşletmenliği,

-Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi,

-Temel İş Kanunu ve İş Hukuku Sertifikası

-Bordro ve Bordro Uygulamaları Sertifikası

-Meslek Etiği sertifikası

PEKİ BU İLANLAR DÜZELİR ?

Ne yazık ki kamuda personel alımında özellikle ülkemiz genelinde birçok adayın başvurabileceği kadrolarda merkezi bir politika izlemediğimiz sürece kişiye özel ilanları engellemek mümkün görünmüyor. Bu bakımdan, üniversitelere Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen sözleşmeli personel alımlarında yukarıda sıraladığımız şekilde kişiyi tarif eden niteliği tartışılır sertifikalardan kurtulmanın tek yolu da merkezi alımdan geçmektedir.

Üniversitelere verilen kadroların ÖSYM tarafından belirli bir dönemde ilan edilerek başvuran adayların doğrudan yerleştirilmesi hem kişiye özel ilanları engelleyebileceği gibi hem de kadroların etkin ve verimli kullanılmasını da sağlayacaktır.

Ne diyelim.

Allahtan ümit kesilmez!

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Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
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