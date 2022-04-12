Ankara'da 134 özel halk otobüsü kontak kapattı

Akaryakıta gelen zamların ardından Ankara'nın uzak ilçeleri olarak bilinen Sincan, Etimesgut, Pursaklar ve Ege Mahallesi gibi noktalardan merkeze hizmet veren 134 Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) kontak kapattı. Ulaşım ücretlerinin artırılmasını talep eden 134 otobüs esnafı araçlarını depolara çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan EGO Genel Müdürlüğü, 12 hatta çalışan 134 adet ÖTA'nın hizmet vermeme kararı aldığını belirterek, "Bu hat ve güzergahlarda kuruluşumuz araçlarıyla tüm imkanlarımız seferber edilerek hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacaktır" dedi. Özel toplu taşıma araçlarının 10 Mart tarihinde de hizmet vermediğini hatırlatan EGO, "Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların sözleşmeye aykırı olarak ikinci kez hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

NE OLMUŞTU?

10 Mart tarihinde, akaryakıta art arda gelen zamlar sonrası giderlerinin karşılanmadığını ve zarar ettiklerini belirten Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile dolmuşlar kontak kapatmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından belediye ulaşım esnafına yönelik desteğini artırmış, UKOME'de alınan karar uyarınca da bilet fiyatlarına zam yapılmıştı.