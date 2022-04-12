FETÖ şüphelisinden 'Yemin ettirip soruları önceden verdiler' itirafı

İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ şüphelisinden 'Yemin ettirip soruları önceden verdiler' itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan Polis Koleji'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında itirafçı olan şüpheli Cihan Çağatay Ö, sınav sorularının önceden kendilerine verildiğini itiraf etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 12:08
Yazdır
FETÖ şüphelisinden 'Yemin ettirip soruları önceden verdiler' itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için örgüte dair bildiklerini anlattı.

FETÖ ile ortaokul son sınıfta Emrah kod isimli kişi aracılığıyla tanıştığını belirten şüpheli, ders çalışmak için gittiği örgüt evinden kendisi gibi çok sayıda öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bu evde ders çalışmanın yanı sıra sosyal etkinlikler de yaptıklarını anlatan Cihan Çağatay Ö. "Emrah, evinde üniversite öğrencilerinin zeki öğrencilere ders anlattığını ve bu evde rahatça yiyip içebileceğimizi söyledi. Ev tipik bir bekar evi gibiydi. Bazen bize Play Station getirirler, aramızda turnuva yapardık. Sonrasında Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Buranın cemaat evi olduğunu ilk başta anlamadım." dedi.

Örgüt abilerinin, askeri lise ve polis okullarının sınavlarına girmek için kendilerini yönlendirdiğini ifade eden Cihan Çağatay Ö, şunları kaydetti:

"Sınavları kazanırsak mezun olunca mesleğimizin hazır olacağını söyleyerek bizi sınava hazırlamaya başladılar. Sonra bize yemin ettirdiler ve cevaplanmış 500 soru verdiler. Bu soruların askeri lise sınav sorusu olduğunu, kimseye söylemememiz gerektiğini ve iyi ezberlememizi tembihlediler. Sınava az bir süre kala bizi bir arabayla alıp Ümitköy'deki özel hastaneye götürerek Check-Up'a soktular, ücretini kendileri ödedi."

- Askeri lise olmayınca Polis Koleji

Sınavdaki soruları önceden bildiği için derece yaparak sınavı kazandığını söyleyen Cihan Çağatay Ö, şu bilgileri verdi:

"Askeri okuldaki mülakatta küçükken olduğum kasık ameliyatı yüzünden elendim. Ferhat abi bu durumu öğrenince çok kızdı ve neden daha önce bu durumu kendisine söylemediğimi sordu. Askeri lise olmayınca Polis Koleji sınavına girdim. Gene aynı şekilde cevaplanmış 500 soru verildi sınavdan önce. O evde sınava giren herkes Polis Kolejini kazandı. Okul döneminde büfe ve ankesörlü hatlardan iletişim kurmaya devam ettik."

- 25 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 25 yıla kadar hapsi istenen şüpheli hakkında şu tespitler sıralandı:

"Şüphelinin FETÖ üyesi olarak amir pozisyonunda etkin bir şekilde emniyet teşkilatına yerleştirmek amacıyla 2010 yılı Polis Koleji sınavından önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları ele geçirerek sınavda gerçek başarısı üzerinde performans gösterip, sıralamada diğer adayların önüne geçtiği belirlenmiştir. Ayrıca polis okulunda eğitim gördüğü dönemde örgütle irtibatını devam ettirdiği, böylelikle FETÖ ile irtibat kurarak süreklilik arz edecek şekilde örgüte olan bağını devam ettirecek örgüt hiyerarşisine dahil olduğu görülmüştür. Bu nedenle şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işlediği tespit edilmiştir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
FETÖ'nün Çankırı'daki güncel yapılanmasında 4 tutuklama
FETÖ'nün Çankırı'daki güncel yapılanmasında 4 tutuklama
15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı
15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı
Operasyonda gözaltına alınan Bylock'çu 7 FETÖ üyesi tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan Bylock'çu 7 FETÖ üyesi tutuklandı
FETÖ'nün dolandırıcılıkla suçlanan 'bankacısı'nın çalışanları, maaşlarını alamadı
FETÖ'nün dolandırıcılıkla suçlanan 'bankacısı'nın çalışanları, maaşlarını alamadı
FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı
FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı
FETÖ'nün sözde 'serrehberi' Afyonkarahisar'da yakalandı
FETÖ'nün sözde 'serrehberi' Afyonkarahisar'da yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, araştırmaların detaylandırılmasını talep etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart
Sanayide planlı büyüme şart
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.