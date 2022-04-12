Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar

14 milyona yakın emekli ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, bugün kabine toplantısında konunun ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Ayrıca ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihte merak konusu. Milyonlarca emekli zam ve ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihin netleşmesini istiyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?



Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs'a denk geliyor. İkramiyelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ikramiyelerin 25-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması gündemde.

İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK?



Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki yükseliş, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1.500 TL ile 1.750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?



İkramiye ödemelerinden yeni emekliler, dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.