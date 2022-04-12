Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı

Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 12:58
Yazdır
Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı, çevrim içi yapıldı.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma aşamasına geçildiğini belirten Küle, ardından sözü, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturmanın, yem firmalarının satış fiyatını birlikte belirlemek ve uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını söyledi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, değerlendirmeler neticesinde, "Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ, CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Erişler Yem Sanayi ve Ticaret AŞ, ER Yem Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rtm Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ"nin kanunun 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu, teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin muafiyetten yararlanamayacağını ve teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

- Sektördeki rekabete vurgu

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ firmasının temsilcileri, yem sektöründeki bayilerin çoğunluğunun birden çok firmanın yemini sattığına dikkati çekerek, yem satışlarının büyük ölçüde bayiler aracılığıyla yapıldığını aktardı.

Firmaların ürün çeşitleri ve analiz değerlerinin de birbirlerinden farklı olduğunu ve ortak fiyat belirlemenin mümkün olmadığını belirten temsilci, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğunu, pazardan pay almak için sektörde kıyasıya rekabetin olduğunu vurguladı.

Temsilci ayrıca, fabrika çıkış fiyatları ve bayi fiyatlarının değişiklik gösterebildiğine işaret ederek, doğrudan rakiplerle hiçbir iletişimin bulunmadığını ve idari para cezasına temel bulunmadığını anlattı.

CP Standart Gıda'nın temsilcisi de rakiplerle doğrudan iletişimleri bulunmadığını dile getirerek, "Pazardaki stratejik belirsizliği artırıcı bir davranış ortaya çıkmamıştır. Anlaşma, uyumlu eylem iddiasına vücut verecek bir irade uzlaşısı veya fiyat analiz ortaya konulmamıştır. Bu doğrultuda şirketimizin 4054 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir davranışının bulunmadığı ve herhangi bir idari yaptırım kararı alınmaması gerektiği hususlarını arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Erişler Yem'in temsilcisi de dosya içerisinde rekabeti bozucu, engelleyici ortak ya da uyumlu hareket edildiğine ilişkin delil olmadığını belirterek, "Eşit ya da denk durumdaki kişiler iş birliği yapabilir. Dosyadaki firmaların her birinin büyüklükleri, bilançoları, karlılık durumları, yatırımları, çalışan sayıları tamamen farklı. Birlikte hareket etmelerini gösterebilecek ya da gerektirecek bir unsur söz konusu değil." dedi.

Diğer firmaların temsilcileri de kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını savunarak delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Din görevlileri belediye hizmetlerinde danışmanlık yapabilecek
Din görevlileri belediye hizmetlerinde danışmanlık yapabilecek

Bu Habere Tepkiniz

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart
Sanayide planlı büyüme şart
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.