Soluk borusuna ceviz kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, soluk borusuna ceviz parçası kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 13:26
Mavikent Mahallesi'nde dün akşam ceviz yerken oğulları Metin Ufuk'un nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız