Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabı Göç İdaresi değil

Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabı Göç İdaresi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi Başkanlığı' ile ilgili paylaşımı hakkında, "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 13:56
Yazdır
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabı Göç İdaresi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halkı Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'na yönelik paylaşımına kendi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken 'Devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş. Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında, "Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum. 1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Şamil Tayyar'dan 50+1 çıkışı: İki ittifakı da yıpratıyor
Şamil Tayyar'dan 50+1 çıkışı: İki ittifakı da yıpratıyor
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kapısına gelen kişinin vali olduğunu öğrenince dünyalar onun oldu
Kapısına gelen kişinin vali olduğunu öğrenince dünyalar onun oldu
CHP, Macaristan'dan bu dersi çıkardı!
CHP, Macaristan'dan bu dersi çıkardı!
Körfez baharı: Krizler aşıldı, işbirliği gelişiyor
Körfez baharı: Krizler aşıldı, işbirliği gelişiyor

Bu Habere Tepkiniz

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart

Sanayide planlı büyüme şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.