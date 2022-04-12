Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 14:34
İlçenin Akpınar Mahallesi'nde, Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 61 J 1288 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün sürücüsü Bayraktar ile araçta bulunan Ali Ocak, Elmas ve Nazlıcan Değermenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız