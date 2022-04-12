Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 14:53
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız