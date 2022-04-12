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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.

Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Nisan 2022 15:10
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.

Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

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