Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Yönetemediklerini artık biliyorlar, fiyatlara egemen olmadıklarını artık biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediklerini artık herkes biliyor. Bu ülkeyi, iktidar olduğunda bütün Türkiye'yi kucaklayan, toplumu bölmeyen bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İktidarı ve CHP'dir.

Bİlinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. Faturasını ödeyemeyen 3.5 milyon hanenin derdini kim dile getirecek. Bu iktidarın yaptğı haksızlığı geniş kitlelere nasıl anlatacağız. Türkiye'yi burada çekip çıkarmak zorundayız.

Her anne baba evladının karnının doymasını ister. Yeterli beslenme bir haktır. Bir anne çocuğuna süt veremiyorsa et veremiyorsa bir kurumun başındaki kişi kuyrukları bitirmek için ete zam yaptık diyorsa bunu sıradan bir basın toplantısıyla kamuoyuna anlatamazsınız. Oraya gidip önünde açıklamalısınız. Haksızlığın ne olduğunu söylemelisiniz. Kapıyı açarlar veya açmazlar ben evlatlarımızın hakkını korumak için oraya gittim.

Hesap veren bir bürokrasi yok, talimat alan bir bürokrasi var. Sıradan bir basın toplantısıyla anlatmaya çalışırsanız olmaz. Et ve Süt Kurumu'na gitmem ciddi bir olumlu tepki doğurdu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda bir cinayet işlendi. Ses kaydı bütün dünyaya servis edildi. Cinayetin burada olduğu belli. Suudi yönetimi dosyanın devredilmesini istedi, reddettiler. Sonra dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdiler. Enayi diyordu onlara, şimdi kimin enayi olduğu ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargıla diyeceksin. Bahçeli de buna evet diyecek, nasıl milliyetçiyse. Bir ülkenin egemenlik hakkı başkasına devredilir mi?

"İSRAFA SON VERECEĞİZ"

Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde israfa son vereceğiz. Bir numaralı genelge bu. Adrese teslim ihaleleri bitireceğiz. 5-6 yerden maaş alanları bitireceğiz. Bir genelge; kim israf yaparsa kapının önüne konulacak. Döviz garantili işlerin tamamını Türk Lİrası'na çevireceğiz."