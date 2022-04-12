İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World tarafından 2021 yılının 'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' ve 'Uluslararası Yolcu Trafiği' verileri açıklandı. Buna göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın ikinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı 4 basamak birden yükseldi

Uluslararası yolcu trafiğinde 2021 yılındaki verilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken, İGA İstanbul Havalimanı, 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. 2019 yılında listede 14'üncü sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2020 yılında listenin 6'ncı sırasında bulunuyordu. Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı listeye beşinci sıradan girmeyi başardı. İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un açıkladığı rapora göre ise 2021 yılında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

En çok yolcuyu Atlanta Havalimanı ağırladı

Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanarak 'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesi de açıklandı. ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021 yılında yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı. ACI World tarafından açıklanan verilere göre listenin ikinci sırasında 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

"2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgarla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da, ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir" ifadelerini kullandı. 2021 yılının en yoğun 10 havalimanından sekizinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu, ikisinin ise Çin'de yer aldığı kaydedildi.