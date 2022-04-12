Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması

Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda memur statüsünde görev yapanların isteğe bağlı nakil başvuruları 12 Nisan ila 19 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

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Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışması

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin başvurular 20/04/2022 Çarşamba günü başlayıp, 27/04/2022 Çarşamba günü 23:59:59 itibarıyla sona erecektir.

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