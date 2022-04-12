CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP'den yapılan açıklamada, 7393 sayılı Kanun'un, seçim kurullarını düzenleyen 5-6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için hazırlanan dilekçenin, Anayasa Mahkemesine teslim edildiği belirtildi.

Dilekçede, il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulmasının başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere anayasanın ilgili maddelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Başvuruda, söz konusu maddelerin, telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edildi.