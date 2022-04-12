Ali Babacan mezunu olduğu ODTÜ'ye alınmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan ODTÜ'ye bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Öğrenciler protesto etti

Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

Okula almadılar

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ'den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.

ODTÜ'lülerin protestosu sonrasında Babacan, etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı.