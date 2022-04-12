Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun plana uygun ilerlediğini söyleyen Putin, savaşla ilgili hiçbir durumun gizlenmediğini söyledi. Ukrayna'daki askeri operasyonun sona ermesinin çatışmaların şiddetine bağlı olduğunu aktardı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 48. gününde devam ediyor.

PUTİN: BUÇA'DAKİ DURUM DÜZMECEDEN İBARET

Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyonu başlatmak yerinde bir karardı. Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaştı. Müzakereler çıkmaza girdi" diye konuştu.

Bununla birlikte Putin, Rusya'nın finansal sisteminin iyi çalıştığını ve Batı'nın ekonomik "blitzkrieg" taktiğinin başarısız olduğunu söyledi. Ancak, Rusya'nın yaptırımlardan zarar görme riskinin orta ve uzun vadede artabileceğini açıkladı.

Blitzkrieg, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların kullandığı temel savaş tekniğine deniliyor. Teknik, hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde onu yok etmeyi amaçlıyor.