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Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma

Edirne'de hijyen şartlarını taşımadığı gerekçesiyle 21 bin liradan fazla ceza kesilen fırının sahibi hakkında "Halk sağlığını tehlikeye düşürmek" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 17:18
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Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş üreten bir fırında temizlik şartlarının yerine getirilmediği iddiasıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunulması sonrası ekipler söz konusu fırında incelemede bulunmuş, işletmeye temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle zabıta tarafından 590 lira, Tarım ve Orman Müdürlüğünce de 20 bin 706 lira para cezası uygulanmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca da fırın sahibi hakkında "Kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Fırın sahibi O.M. Selimiye Polis Merkezine giderek ifade verdi.

-"Video kurgu" iddiası

O.M, videonun dükkan sahibinin kurgusu olduğunu ileri sürdü.

Hem dükkan sahibinden hem de videoyu çeken kişiden şikayetçi olduğunu ifade eden O.M. "Adam rüşvet istiyor, şantaj yapıyor. Video kurgu olarak yapılmış. Oyun oynama amaçlı. Fırınımıza ceza kesildi. İfadeye çağrıldım, karakola ifademizi verdik. Birbirimizden şikayetçiyiz. O benden, ben de ondan şikayetçiyim." dedi.

-"Halkın sağlığı için videoyu çektim"

Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri çektiğini belirten Birol Çakan da lavaş fırınında 2 ay çalıştığını söyledi.

Fırında çalışırken hijyen kurallarına aykırı durumlarla karşılaştığını öne süren Çakan, "Bunlara kayıtsız kalamadım ve bir görüntü çektim. Bunu da kamuoyunla paylaşmak istedim. Yetkililerin buna 'dur' demesi için görüntüyü internete, sosyal medyaya ve gazetelere attım. Böyle işletmelerin dört dörtlük olması gerekiyor. Ne yediğimizi gerçekten bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çakan, iş yeri sahibinin kendisi ve dükkan sahibi hakkındaki iddialarını kabul etmediklerini dile getirdi.

Bir çalışan olarak diğer işçileri etkilemesinin mümkün olmadığını belirten Çakan, "Görüntülerin rüşvet için yapıldığı, komplo hazırlandığı gibi iftiralar var. Karakola gidip ifademizi de verdik. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Komplo kurulduğu söyleniyor, ben orada 100 lira yevmiyeye çalışan biriydim. Hangi sıfatla gidip orada kurgu kuralım, 'unu şurada eleyelim gibi şeyler söyleyebilirim. Buna herkes güler." diye konuştu.

Dükkan sahibi Sabri Kök ise fırın sahibinin dükkan kirasını tam ödemediği için iş yerini boşaltmasını istediğinde tehditle karşılaştığını iddia etti.

Kök, O.M'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

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