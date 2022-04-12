Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir polis memuru, otomobilinin içinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 22:50
Edinilen bilgiye göre, Mollayusuf Mahallesi'ndeki fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar, otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede polis memuru N. A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N. A'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız