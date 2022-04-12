Kadıköy'deki protestoda polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani davasında yeni bir soruşturma başlatılması üzerine Hdp'liler, partinin İstanbul'daki Kadıköy İlçe binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirmek istediler.

Protestoya müdahale eden polisler ile Hdp'li milletvekilleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tekerlekli sandalyesinden düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan tartışmalar sırasında bir polisin HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği görüldü.

Öte yandan yaşanan tartışmalarda HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de bir ara sakinliğini kaybederek "Bana müdahale edemezsiniz. Herkes haddini bilecek" diyerek etrafındakilere çıkıştı.