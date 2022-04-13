13 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı İzmir-Manisa parkurunda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etabı takip edecek ve ödül törenine katılacak.

(İzmir/10.50/Manisa/13.30)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in erkekler finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Sivas/15.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak.

(Liverpool/Madrid/22.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/19.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka ve 23. haftasından ertelenen Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Denizli/Bursa/20.30/İstanbul/18.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport maçı yapılacak.

(Mersin/18.00)

7- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 30. haftadan ertelenen birer karşılaşma oynanacak.