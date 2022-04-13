Hasan Cemal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti

Gazeteci yazar Hasan Cemal hakkında, Twitter'da 2016-2020 yıllarında yaptığı iki Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na zincirleme aleni hakaret" davası açılmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal'in beraatine karar verdi.

"NEDEN SAVUNMA YAPAYIM Kİ?"

Durumun çok sıkıcı olduğunu söyleyen Hasan Cemal, "Evet öyle, sayın yargıç. Neden savunma yapayım ki? Bir 'suç' işlemedim ki... Ne söylediysem, ne yazdıysam tümü 'ifade özgürlüğü' içinde yer alıyor" dedi.

Cemal, "Hiçbirinde 'hakaret' de yok, 'hakaret kastı' da yok. Bu noktayı vurgularken de içim fena halde sıkılıyor, daralıyorum. Kimbilir bunca yıldır bu sözleri, ne kadar çok eveleyip gevelemişimdir" diye konuştu.

CUMHURİYET ANISINI ANLATTI: HİÇBİR ŞEYİN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖRÜYORUM

Cemal savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeniyken, başyazarım Nadir Nadi'nin seksen yaşına merdiven dayadığı günlerdeki bir başyazısında, hiç unutmadım, şöyle yakınmıştı: 'Bu adam bu dünyaya boşuna mı gelmiş diyecekler?..' Ben de bugünlerde Nadir Bey'in hissiyatını yaşıyorum.

Ben de seksen yaşına merdiven dayadım, 78 yaşındayım ve ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. 54 yıldır gazetecilik yap, yaz çiz ve değişen bir şey olmasın, için sevinçle dolu olarak hiç yaşama... Çok hazin, acıklı... Ve de çok sıkıcı...

Sayın Yargıçlar, son sözüme gelince: Hakaret davalarıyla bu ülkede ifade özgürlüğü boğuluyor."

"MÜVEKKİLİMİN TCK 299 DAVALARINDAN SIKILDIM"

Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, "Ben de müvekkilimin bu TCK 299 davalarından çok sıkıldım. Bu aşamada bir diyeceğim yok" dedi.

Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur sıfatıyla yer aldı.

İddia makamı esas hakkındaki mütaalasında, "Her ne kadar sanık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sadığın beyanlarının yorum ve eleştiri niteliğinde sözler olduğu, kişinin şeref, haysiyet ve onurunu rencide edecek nitelikte olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılmakla sanığın CMK'nın 223/2-a maddesince beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadelerini kullandı.

Beraatine karar verildi

Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal'in beraatine karar verdi.