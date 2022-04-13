Üretmek isteyen çiftçiye açık çek

Ziraat Bankası, Türkiye'nin tarım ekosistemine büyük katkı verecek ve 6 ayrı paketten oluşan kredi destek çalışmasını açıkladı. Bugün itibariyle devreye alınan genç çiftçi, kadın çiftçi, altın kovan, güneş enerjili sulama, üreten kooperatif ve tarım transfer kredi paketlerinin detaylarını açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, milyonlarca çiftçiye kredi konusunda açık çek verdi. Üretmek isteyen bütün çiftçilerin yanında olduklarını belirten Çakar, "Tarım kredilerinin kaynağı konusunda herhangi bir üst limitimiz yok" dedi.

GENÇLERE KADINLARA 500'ER BİN TL

Tarım alanındaki genç ve kadın sayısını artırmayı amaçlayan genç çiftçilere 500 bin liraya kadar yatırım veya işletme kredisi verilecek. 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle sunulan genç ve kadın çiftçi kredilerinde faizin yüzde 100'ü devletçe karşılanacak. Arıcılık faaliyeti yürüten veya bu alanda ilk kez üretim yapmak isteyen çiftçilere, 150 bin liralık kredi verilecek. Bir yıl anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli olacak 'Altın kovan kredisi'nde faizinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMUNA KAYNAK

Ziraat Bankası; tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerji sistemi kurmak isteyen çiftçi ve sulama birlikleri için de kesenin ağzını açtı. Kendi enerjisini kendisi üretmek isteyen çitçilere 7 milyon 500 bin lira kredi verilecek. Devletin faiz desteğinin yüzde 75 ile yüzde 100 arasında değiştiği güneş enerjili sulama kredisinin vadesi 7 yıl olacak.

KOOPERATİFLERE KATMA DEĞERLİ ÜRÜN KREDİSİ

Katma değerli ürün ekmek ve ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmak isteyen tarım kooperatiflerine ise 15 milyon liralık kredi verilecek. 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeyle olacak işletme ve yatırım kredisi faizinin yüzde 50'sini devlet karşılayacak. Ziraat'in dün duyurduğu bir diğer paket ise tarım transfer kredisi oldu. Başka bankadan aldığı tarım kredilerini Ziraat'e transfer etmek isteyen kişi veya işletmelere ie 500 bin liraya kadar tarım transfer kedisi olma imkanı sunuluyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün itibariyle devreye alınan kredilerden yararlanmak isteyen çiftçiler ve girişimciler, Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek. Genç çiftçi, kadın çiftçi, altın kovan, güneş enerjili sulama ve üreten kooperatif kredi paketlerinin son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklandı. Tarım transfer kredi paketleri için ise son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 oldu.

İKİ KREDİ ÜRÜNÜ YENİLENDİ

Yeni tarım stratejisi kapsamında sunduğu tarımsal kredi ürünleriyle birlikte "tarım ekosistemi"ndeki faaliyetlerini daha da genişleten Ziraat Bankası, iki kredi ürününü ise yeniledi. Küçük Ekipman Kredisi'nin limiti 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükselten banka, uygulama süresine 2023 yılının sonuna kadar uzattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" kredisinin limitini ise 150 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltti.

ÇİFTÇİ KREDİLERİNDE TAKİP ORANI YÜZDE 0,82

Genel Müdür Alpaslan Çakar, çiftçinin kredi borcunu ödeyemediği iddiasını çürüten rakamlar da paylaştı. Çakar, 2020'de yüzde 1,57 olan ve 2021 sonu itibariyle yüzde 0,98'e gerileyen Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinde takip (NPL) oranının şimdi yüzde 0,82'ye gerilediğini belirtti.

TARIM KREDİLERİNİN %69'U ZİRAAT'TEN

Alpaslan Çakar'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de tarımsal üreticilere kullandırdığı kredilerin miktarı 120 milyar lirayı aştı. Kredi kullanan üretici sayısı ise 732 binin üzerinde. Kredilerinin yüzde 20'si tarım kredilerinden oluşan Ziraat Bankası, bu alanda açık ara lider konumunda.

Bir karış araziyi boş bırakma lüksümüz yok

Ziraat Bankası'nın tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisini "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" olarak belirlediğini belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımla uğraşan tüm kesimlerin ekosistemin finansmanını oluşturduk" dedi. Bu ekosistemdeki tüm oyuncuların karşılıklı olarak ve birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içindeyiz. Ziraat Bankası'nın tüm tarafları kapsayan ve finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir stratejiyle tarım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve bu ekosistemin finansmanının ana bankası olmayı sürdürecek" dedi.

DAHA ÇOK ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Tarım sektörünün geleceğine güvendiklerini vurgulayan Çakar, "Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakacak lüksümüz yoktur. Daha çok çalışmak, üretmek ve ülke tarımını ileriye taşımak zorundayız. Mekanizasyona ve teknolojiye erişimi, hammadde üreten yapıdan katma değerli ürünlere geçişi hızlandırarak, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik için işletmelerimizi ölçek ekonomisine uygun boyuta taşımalı, birlikte iş yapma kültürünü yaygınlaştırmalıyız" diye konuştu.

TARIM EKOSİSTEMİ FİNANSMANI MODELİ

Yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade eden Çakar, şunları kaydetti: "Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz. Bizim temel hedefimiz tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik finansal enstrümanlarla üreticilerimizi desteklemektir"