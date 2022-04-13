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Acentelerden 'Kadir Gecesi' hazırlığı, umre seyahatleri yeniden açıldı

Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi hac ve umre ziyaretlerine açması seyahat acentelerini sevindirdi. Umre programları ciddi talep görürken Wittour Başkanı Erkan Aydın "Arzumuz, Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kabe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Nisan 2022 07:32
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Acentelerden 'Kadir Gecesi' hazırlığı, umre seyahatleri yeniden açıldı

Acenteler, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkararak hac-umre ziyaretlerini açmasını memnuniyetle karşıladı. Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyordu. Suudi Arabistan'ın hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'ın Türkiye'den umreci kabul edileceğini açıklaması acenteleri heyecanlandırdı. Hac ve umre acenteleri kutsal topraklara ziyaretçileri götürmek için hazırlıklarına başladı.

83 BİN HACI ADAYI BEKLİYOR

  • Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Türkiye'de 83 bin 430 hacı adayının sistemde kayıtlı olduğunu aktaran Şahin, "Cumartesi günü iftar saatine yakın bir zamanda müjdeli haber geldi. O zamana kadar aktif olmayan sistemlerimiz aktive edildi. Yani fiilen umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı." dedi. Umre organizasyonunun ramazan ayı sonuna kadar yetişmesinin düşük ihtimal olduğuna değinen Şahin, umre programlarının şevval ayı için acentelerce hızlıca yapıldığını ve ciddi talep gördüğünü bildirdi. Başvuruların daha başlamadığını söyleyen Şahin, halkın resmi takvimi beklemesi gerektiğini ifade etti.

UMRENİN KAPILARI AÇILDI

"Umrenin kapıları bize açılmış, bunun için çok mutluyuz." diyen Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın da bu yıl hem hac hem de umre yapılacağına dikkati çekerek, "Arzumuz, Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kabe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek." ifadelerini kullandı. Kadir Gecesi için az sayıda da olsa organizasyon yapacaklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "Ama bayramdan sonra hac süreci başlamadan 'şevval umresi' diye nitelendirdiğimiz umre için uçak kaldırmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın hem hac hem de umre kararını kelimelere dökmem mümkün değil. Hissettiğimiz duyguları tarif etmekte yetersiz kalır."

Bizi ilk sıraya yaz

Sıla Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanı Harun Yurdakul, kararı vatandaşın da coşkuyla karşıladığını söyledi. Yurdakul, şöyle konuştu: "27 Şubat 2020'den bu yana Suudi Arabistan'a gidilmiyor. Bazı vatandaşlar bizleri arayıp ağlayarak 'Oğlum, umre açıldı mı?' diye sordular. 'Bizi hemen götür, bizi ilk sıraya yaz.' dediler."

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