Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!

Ev almak veya satmak isteyenlere uzun zamandır uyarılarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde "Konut almak istiyorsanız bir an önce almalısınız" demişti. Emlak sektöründe büyük rant olduğunu ve gaayrimenkul sektöründe acil düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Memiş, "Son 2 yıldır ev satan, araba satan zarar etti" diyerek bugün konutunu yüksek fiyata sattığını düşünenlerin yanıldığını ifade etti.

"AYNI FİYATA ALAMAYACAKLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ve "Konutlarını bugün 'yüksek fiyata satıyorum' düşüncesiyle satanlar yanılıyor, konutlarını bugün yabancıya değerinin üzerinde sattığını düşünenler yanılıyor" diyen İslam Memiş, "Sattıklarını aynı fiyata alamayacaklar ve yabancının kiracısı olacaklar" dedi.

"Yabancı fırsatçı, bugün satın aldığı dairenin maliyetini kendi parası üzerinden hesaplıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan, aynı bedel üzerinden daire maliyeti hesaplıyor. Blok alan yabancı fırsatçı, daire daire 250 bin dolardan al-sat sektörü oluşturuyor, yatır-çek gibi. Rant piyasası" ifadelerini kullandı.

"KİM NE EKERSE ONU BİÇECEK"

"Bu rant piyasasında alım satım hareketliliği, yabancılara konut satış rakamlarını sanallaştırıyor. Yabancıya satılan gerçek konut satışları ile alım-satım rantı satışları tapu hareketliliğine neden oluyor" diyen Memiş, "Kim ne ekerse onu biçecek" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR AN ÖNCE ALMALISINIZ"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konut almanın artık zor olacağını vurgulayan Memiş, "Konut almak istiyorsanız bir an önce almalısınız. Türkiye göç alan bir ülke. Kitlesel göçler artmaya devam edecek. Nüfus artışı demek kiranın artması demek. Döviz vb. artışlar da maliyete yansıyacak" demişti.

Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin genç nüfus oranı çok fazla, bu insanlar evlenecek, barınma ihtiyacı olacak. Nasıl ev alacak? Bu konular gözden geçirilmeli. İpin ucunu koyuverdiğiniz zaten, bir sistem kuramadıktan sonra bu işler geçecek demekle maalesef geçmiyor. 10 yıl önce bir daire aldım, şimdi bu kadar diye karşılaştırın. Şu anki oturduğunuz dairenin fiyatının 3-4 katına çıkaran sadece dolar kuru değildir, başka problemler vardır."

"EV ALMAK HAYAL OLACAK"

Ev almanın hayal haline geleceğini belirten Memiş, "Benim tezim şu, ev almak hayal olacak. Herkes 10 yıllık, 20 yıllık kira kontratlarıyla oturmak zorunda kalacak eğer bu rantın önüne geçilmezse. Dışarıdaki adamın gelip burada kural koymasına izin verilmemeli. Son 2 yıldır ev satan, araba satan zarar etti. Yatırım amaçlı ev alınır mı? 20 yıl önce dolar 1,25 lira seviyesinde, bugün 14,75 lira seviyesinde. Maliyet ne dolar? Bu kadar."