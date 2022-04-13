Kadınların videolarını gizlice çeken 2 Pakistanlı tutuklandı
Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 20:37
İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem Gaziosmanpaşa'da, Umair Malik ise Küçükçekmece'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız